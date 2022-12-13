ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке 31 декабря

Точное количество погибших неизвестно.

ВСУ атаковали здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке. Нападение на объект произошло в Новый год. Об этом сообщил экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

По данным Безсонова, ВСУ обстреляли здание в 00:01 по местному времени. Подробности уточняются.



В Минобороны РФ информацию пока не подтвердили. Точное количество погибших и пострадавших неизвестно.

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