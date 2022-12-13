Командующий Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации России в СВО

Он отметил, что боевой опыт впервые получили экипажи из наиболее подготовленного молодого лётного состава.

В 2023 году при подготовке летчиков, которые участвуют в спецоперации, будет сделан упор на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений. Об этом заявил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш .

По словам военного, большинство экипажей дальней авиации ВКС имеют некий боевой опыт, летчики получили его в ходе СВО. Кобылаш отметил, что в зоне спецоперации практику проходили только подготовленные военнослужащие.

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