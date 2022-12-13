Около Воронежской области сбили украинский беспилотник

Пострадавших и разрушений нет.

Средствами ПВО сегодня ночью, 2 января, на юге России был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Воронежской области.

На подлете к Воронежу удалось ликвидировать малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат. Ситуация находится под контролем, заявили власти региона.

По словам пресс-службы правительства Воронежской области, пострадавших и разрушений нет. Подробности уточняются.

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