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Около Воронежской области сбили украинский беспилотник
Сегодня, 11:10
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Около Воронежской области сбили украинский беспилотник

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Пострадавших и разрушений нет.

Средствами ПВО сегодня ночью, 2 января, на юге России был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в  телеграм-канале правительства Воронежской области.

На подлете к Воронежу удалось ликвидировать малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат. Ситуация находится под контролем, заявили власти региона. 

По словам пресс-службы правительства Воронежской области, пострадавших и разрушений нет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Минобороны показало боевую работу мобилизованных танкистов в зоне СВО.

Фото: Pxhere

Теги: воронеж, пво, спецоперация, украинский беспилотник
Категории: Лента новостей, Новости России,

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