Минобороны показало боевую работу мобилизованных танкистов в зоне СВО

Минобороны показало видео боевой работы мобилизованных танкистов в зоне проведения спецоперации.
Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие завершили цикл подготовки и боевого слаживания перед участием в боевых действиях. На одном из направлений экипажи танков Т-80 провели маневренный бой с противником.
Во время боя военнослужащие использовали естественные укрытия и складки местности, чтобы остаться незамеченными. Корректировку огня осуществляли с помощью данных от беспилотника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили 70 украинских военных в районе Угледара.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все