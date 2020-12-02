Минобороны показало боевую работу мобилизованных танкистов в зоне СВО

Во время боя военнослужащие использовали естественные укрытия и складки местности, чтобы остаться незамеченными.

Минобороны показало видео боевой работы мобилизованных танкистов в зоне проведения спецоперации.

Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие завершили цикл подготовки и боевого слаживания перед участием в боевых действиях. На одном из направлений экипажи танков Т-80 провели маневренный бой с противником.

Во время боя военнослужащие использовали естественные укрытия и складки местности, чтобы остаться незамеченными. Корректировку огня осуществляли с помощью данных от беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили 70 украинских военных в районе Угледара.

Видео: Минобороны России