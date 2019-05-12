Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за день на Южнодонецком направлении.

Российские Вооруженные силы уничтожили 70 украинских военных и иностранных наемников в районе Угледара за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге перед журналистами от 28 декабря официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что говорил о результатах СВО за день на южнодонецком направлении. Дополнительно кроме личного состава ВСУ и иностранных военных ВС РФ поразили пять боевых бронированных машин противника и два пикапа.

Нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе.

Фото и видео: Минобороны России