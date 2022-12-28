Минобороны: ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе

Игорь Конашенков рассказал о поражении РСЗО и иностранных гаубиц на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили еще три украинские установки реактивного залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град" на Донбассе. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга от 28 декабря рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что задачи выполнены в рамках контрбатарейной борьбы на территории Донецкой народной республики. Там поражены две артиллерийские системы М777 американского производства и немецкая гаубица FH-70.

В районе населенного пункта Красногоровка на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Вблизи города Северск поражены три украинские боевые машины РСЗО "Град". Ликвидированы три гаубицы "Мста-Б", расположенные на территории населенного пункта Павловка Харьковской области, Берестовое в ДНР и Чернобаевке Херсонской области. Около Георгиевки и Марьинки в ДНР российскими военными уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30.

Минобороны сообщило об уничтожении более 170 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России