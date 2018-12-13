Изменения вступают в силу в связи с празднованием Дня Победы.

С 8 по 12 мая в Петербурге будут курсировать ночные автобусы. Это сделано для удобства жителей и гостей города в период майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Движение ночных автобусов по Петербургу будет осуществляться следующим образом:

В ночь с 8 на 9 мая, с 10 на 11 мая и с 11 на 12 мая пассажиры смогут передвигаться по городу на автобусах № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М. Этот транспорт будет дублировать линии метрополитена.

Кроме того, в ночь с 9 на 10 мая в Северной столице будут курсировать маршруты №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154.

Ранее мы писали, что шествие в честь 9 мая изменит маршруты троллейбусов в Петербурге.

Фото: Piter.TV