Ночные автобусы города перестанут курсировать

Автобусы дублировали линии метро.

В четверг, 9 июля, стало известно, что ночные автобусы, дублирующие линии метро, перестанут курсировать в связи с тем, что метро возвращается в привычный график работы.

Автобусы курсировали с девяти вечера до часу ночи. С 13 июля метрополитен Петербурга вернется в привычный график – станции будут закрываться на вход с 0:00 по мере прохождения последних поездов. Отмечается, что за время пандемии на ночных автобусах проехались 83 тысячи человек.

Ранее мы писали, что в петербургскую подземку вернулось 70% докарантинного пассажиропотока.

Фото: Piter.TV