В петербургскую подземку вернулось 70% докарантинного пассажиропотока

Да пандемии коронавируса 2,5 млн человек пользовались метро в сутки.

Пассажиропоток в петербургском метрополитене вырос до 70% от показателей до пандемии коронавируса: в спокойные месяца метро использовали порядка 2,5 млн человек в сутки. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

После снятия части ограничений ежедневный прирост пассажиропотока на всем общественном транспорте города составил 5% в неделю, хотя метро пока продолжает работать по сокращенному графику до 22.00. В комитете по транспорту пока еще обсуждают возврат графика к привычным часам, но решение еще не принято. Развезти по домам опоздавших в подземку пассажиров пока помогают ночные "метробусы", дублирующие линии метро. Автобусы работают до часу ночи и снискали большую популярность за минувший месяц. В комитете отметили, что метро запустят, как только потоки пассажиров метробусов вырастут до прежнего уровня.

Метробусы за месяц перевезли более 80 тысяч пассажиров.

Фото: Piter.TV