За месяц ночные автобусы перевезли более 80 тысяч пассажиров

Они работают каждый день до 01:00.

В Петербурге за месяц ночные метробусы перевезли 83 тысячи пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Метробусы – это ночные автобусы, которые дублируют линии метрополитена. Они работают каждый день до 01:00. Самый популярный маршрут № 2М, который идет от станции "Парнас" до станции Купчино". По этому маршруту проехали 24 тысячи человек.

Не менее популярным маршрутом стал № 1М, следующий от "Проспекта Ветеранов" до "Гражданского проспекта". Он перевёз 19 тысяч пассажиров.

Фото: Piter.TV