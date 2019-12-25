В Петербурге по вечерам начнут ходить "метробусы"

Автобусы будут ездить по маршрутам метро с 22:00 до 01:00.

С 8 июня после 22:00 в Петербурге будут работать "ночные" автобусы, следующие параллельно линиям метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Автобусы маршрутов №№ 1М, 2М, 3М, 4М и 5М будут курсировать каждый день с 22:00 до 1:00. В наиболее востребованное вечернее время (с 22:00 до 23:00) интервал движения автобусов будет составлять около 10 минут. После 23:00 интервал составит 10-20 минут.

Для "ночных" перевозок будут задействованы 146 автобусов, также предусмотрен резервный транспорт. В настоящее время станции Петербургского метрополитена закрываются для входа пассажиров в 22:00. Наземный транспорт работает до 23:00.

Раньше "ночные" автобусы курсировали ежегодно с 30 апреля по 15 ноября в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, в праздничные дни.

По завершении ограничений в Петербурге общественный транспорт вернётся к обычному режиму работы.

Фото: Piter.TV