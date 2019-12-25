В Петербурге пока не планируют запускать ночные автобусы

При распределении бюджета приоритет отдается популярным в часы пик маршрутам.

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в комитет по транспорту города с просьбой о возобновлении регулярного ночного автобусного сообщения. В ведомстве пояснили, что при распределении бюджета приоритет отдается популярным в часы пик маршрутам.

Опыт прошлых лет показал, что постоянные ночные рейсы пользуются крайне низким спросом – в среднем шесть пассажиров за поездку. При этом затраты на их организацию значительно превышают полученную выручку. Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга

Так, Северная столица делает ставку на усиление дневных маршрутов: они перевозят ежедневно десятки тысяч горожан.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)