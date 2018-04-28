После ДТП с каршерингом в Красном Селе депутат ЗакСа предложил увеличить выплаты семьям погибших

Напомним, водитель арендованного автомобиля врезался в остановку общественного транспорта, там были две женщины.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил увеличить выплаты семьям погибших в ДТП с каршерингом.

Инициатива возникла на фоне аварии в Красном Селе, которая произошла утром 7 августа. Напомним, водитель арендованного автомобиля врезался в остановку общественного транспорта, там были две женщины. В результате одна из них погибла, вторая находится в критическом состоянии.

Обратился к руководителям каршеринговых компаний с предложением установить дополнительную финансовую поддержку, сверх страховых выплат, семьям погибших в ДТП по вине управляющего арендованным транспортным средством. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Кроме того, парламентарий сообщил о предложении ввести обязательную процедуру проверки истории нарушений ПДД каждого кандидата на аренду машины и ограничить доступ к услугам сервиса водителям с небольшим опытом.

