Сегодня, 8:44
По факту смертельного ДТП в Красном Селе возбуждено уголовное дело

Мужчина хотел скрыться, однако его задержали и доставили в отдел.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ по факту смертельного ДТП в Красном Селе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, рано утром 7 августа на проспекте Ленина 35-летний водитель каршеринга Kia Rio не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта. Там стояли две женщины. 

В результате пешеход 1985 года рождения скончалась на месте, вторую пострадавшую 1954 года рождения госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Мужчина хотел скрыться, однако его задержали и доставили в отдел. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

