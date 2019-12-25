Водитель каршеринга влетел в остановку в Красном Селе, погибла женщина

Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения.

В Красном Селе рано утром 7 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" во "ВКонтакте".

На проспекте Ленина пьяный 35-летний водитель каршеринга влетел в остановку общественного транспорта, где стояли две женщины. Погибла одна из них, за жизнь второй борются врачи.

Мужчина пытался скрыться с места аварии, однако не успел далеко уйти из-за перелома ноги, и его задержали. Все обстоятельства случившегося уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на Большом Сампсониевском проспекте столкнулись каршеринг и такси, пострадал пешеход.

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село