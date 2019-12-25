  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Большом Сампсониевском проспекте столкнулись каршеринг и такси, пострадал пешеход
Сегодня, 8:07
57
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Большом Сампсониевском проспекте столкнулись каршеринг и такси, пострадал пешеход

0 0

Также при столкновении был задет светофорный столб.

На севере Петербурга накануне вечером произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и такси. 

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", на Большом Сампсониевском проспекте таксист поворачивал налево и не пропустил арендованную машину, следовавшую прямо. При столкновении был задет светофорный столб, также удар получил пешеход. Предварительно, мужчине обработали ссадины на месте. 

Все обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе у поселка Красный Бор в Ленобласти столкнулись грузовик и две "легковушки". В результате пострадали двое, они отказались от госпитализации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: большой сампсониевский проспект, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии