На Большом Сампсониевском проспекте столкнулись каршеринг и такси, пострадал пешеход

Также при столкновении был задет светофорный столб.

На севере Петербурга накануне вечером произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и такси.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", на Большом Сампсониевском проспекте таксист поворачивал налево и не пропустил арендованную машину, следовавшую прямо. При столкновении был задет светофорный столб, также удар получил пешеход. Предварительно, мужчине обработали ссадины на месте.

Все обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе у поселка Красный Бор в Ленобласти столкнулись грузовик и две "легковушки". В результате пострадали двое, они отказались от госпитализации.

Фото: Piter.TV