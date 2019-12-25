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На Московском шоссе у поселка Красный Бор столкнулись грузовик и две "легковушки"
Сегодня, 11:29
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На Московском шоссе у поселка Красный Бор столкнулись грузовик и две "легковушки"

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В результате пострадали двое, они отказались от госпитализации.

На трассе М-10 "Россия" в районе поселка Красный Бор произошло ДТП. Об этом рассказали 5 августа в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На Московском шоссе сегодня утром столкнулись грузовой автомобиль и две "легковушки". В результате пострадали двое, они отказались от госпитализации. 

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно отключили АКБ машин и освободили проезжую часть от транспортных средств. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что водительница BMW, сбившая пешехода на Большом проспекте П. С., предстанет перед судом. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: дтп, московское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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