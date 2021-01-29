Водительница BMW, сбившая пешехода на Большом проспекте П. С., предстанет перед судом

В результате ДТП потерпевшей причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней женщины, которой вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили 5 августа в надзорном ведомстве.

В марте обвиняемая, управляя автомобилем BMW X3 и паркуя его возле дома по Большому проспекту П. С., перепутала педали и выехала на тротуар. Там водительница сбила 18-летнюю девушку, после чего врезалась в фасад здания.

В результате ДТП потерпевшей причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV