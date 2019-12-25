В Колпино автобус наехал на 87-летнюю пенсионерку на остановке

Пожилая пассажирка попала под колеса автобуса.

В Колпино, 4 августа, автобус совершил наезд на 87-летнюю пассажирку, которая выходила на остановке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в 18:40 у дома 11 по Бульвару Трудящихся. Женщина вышла из автобуса, оступилась и попала под колеса транспортного средства. Водитель автобуса - 59-летний мужчина. Пострадавшая с тяжелыми травмами доставлена в больницу. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

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Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области