В КБР уничтожили троих террористов, оказавших вооруженное сопротивление

Мужчины планировали нападение на полицейских.

Российские специальные службы нейтрализовали ответным огнем на территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР) троих сторонников международной террористической организации. Мужчины оказали вооруженное сопротивление при задержании. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей при ФСБ РФ и пресс-службе Следственного комитета России. Известно, что операция проводилась в селе Исламей.

На конспиративном адресе пребывания установлены трое граждан России, являющихся участниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировавших совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур. ЦОС ФСБ РФ

В силовом ведомстве заметили, что удалось избежать потерь среди личного состава правоохранительных органов. В СК РФ добавили, что троих вооруженных мужчин на транспортном средстве оперативники обнаружили в ночь на 1 августа на окраине местного селения.

Двух участников нападения на роту псковских десантников в Чечне осудили спустя 25 лет.

Фото видео: ЦОС ФСБ России, Следственный комитет России