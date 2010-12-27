В ночь на 12 июня в Петербурге будут работать ночные автобусы

Автобусы №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М дублируют линии метрополитена.

В ночь с 11 на 12 июня в Петербурге в связи с празднованием Дня России будут работать ночные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Ночью на маршрут выйдут автобусы №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые дублируют линии метрополитена. Автобусы начнут свое движение в полночь и завершат работу в шесть утра. Интервал движения – 30 минут.

Ночью оплатить проезд можно как наличными, так и электронным проездным. Ночные автобусы будут работать все выходные дни вплоть до середины ноября.

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Фото: Piter.TV