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В ночь на 12 июня в Петербурге будут работать ночные автобусы
11 июня, 12:44
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nastya960

В ночь на 12 июня в Петербурге будут работать ночные автобусы

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Автобусы №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М дублируют линии метрополитена.

В ночь с 11 на 12 июня в Петербурге в связи с празднованием Дня России будут работать ночные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс". 

Ночью на маршрут выйдут автобусы №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые дублируют линии метрополитена. Автобусы начнут свое движение в полночь и завершат работу в шесть утра. Интервал движения – 30 минут.

Ночью оплатить проезд можно как наличными, так и электронным проездным. Ночные автобусы будут работать все выходные дни вплоть до середины ноября.

День России: главные мероприятия выходных в Петербурге.
Фото: Piter.TV

Теги: день россии, метро, ночные автобусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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