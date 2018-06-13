День России: главные мероприятия выходных в Петербурге

Piter.TV подготовил праздничную программу мероприятий для горожан.

Традиционно День России отпразднуют 12 июня. Этот день стал причиной короткой рабочей недели, в которой выходных дней будет три, а не два. Также в связи с празднованием Дня России в Петербурге изменится расписание электричек.

C 1 июня на протяжении месяца петербуржцев и гостей Северной столицы уже радуют всеми любимые Летние книжные аллеи, которые традиционно проходят на Малой Конюшенной улице.

Международный фестиваль цветов пройдет с 11 по 13 июня – 11 июня на площади Островского с 16:00 до 21.00, 12 июня на Невском проспекте и Дворцовой площади с 14.00 до 19.00 и 13 июня в Александровском саду с 00.00 до 19.00. В прошлом году в программу фестиваля вошел грандиозный парад на Невском проспекте с движущимися цветочными платформами и шоу-битвой флористов на Дворцовой площади.

Фестиваль цветов и Международный фестиваль духовых оркестров, которые состоятся в Петербурге, станут причиной транспортных ограничений.

С полуночи 7 июня до 23:00 часов 13 июня будет перекрыто движение по Перинной линии, а 11 июня с 15:30 до 21:30 часов – на Думской улице. В среду, 12 июня, с 11 утра до 15:00 часов вечера будет не проехать по улице Ломоносова от Думской до Садовой. С восьми утра до 22:00 часов того же дня будет закрыт проезд от Певческого моста до Дворцовой пло. вдоль д. №№4 и 6-8.

На три часа (с 12 до 15 часов) 12 июня закрыт будет участок Садовой улицы от улицы Ломоносова до Невского проспекта. Сам главный проспект Петербурга будет закрываться поэтапно с 13:50 до 15:30 часов на участке от Садовой улицы до Дворцовой пл.

Транспорту нельзя будет останавливаться с 8:00 часов утра 5 июня до полуночи 7 июня на Перинной линии. С десяти часов вечера 9 июня до 23:00 часов 13 июня запрет парковки действует в проезде от Певческого моста до Дворцовой пл., вдоль домов №№4, 6-8. С этого же времени до 15:00 12 июня не получится оставить машину на Думской улице, а с с 22:00 10 июня до 10:59 12 июня на участке улицы Ломоносова от Думской до Садовой. С 22:00 10 июня до 11:59 12 июня запрет также действует на Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского пр.

Любители национальных кухонь могут посетить фестиваль, который пройдет с 7 по 9 июня в Приморском парке. Гостей ожидают 15 ресторанов под открытым небом, дегустации, розыгрыши призов и праздничный концерт.

Молодежное патриотическое мероприятие, посвященное Дню России, пройдет в Парке 300-летия Петербурга с 9:00 до 18:00. На Дворцовой площади с 14:00 до 17:00 ожидается международный фестиваль духовых оркестров, а после – концерт, посвященный Дню России.

Церемония открытия театральной Олимпиады-2019 пройдет вечером 15 июня на площади Островского: зрители смогут увидеть спектакли знаменитых мировых уличных театров. В мероприятии примут участие три российских коллектива. Ожидается, что гости фестиваля станут не только зрителями, но и участниками постановок – многие спектакли предполагают вовлечение публики в действие. В Александровском парке 15 июня с 14:00 часов пройдет фестиваль народного костюма "СарафанDAY". Ежегодно гостей ожидают мастер-классы по старинным народным танцам, а также выступления фольклорных коллективов.

Фестиваль "Летний сад-315", посвященный юбилейной годовщине Летнего сада, будет проходить с 14 по 16 июня в часы работы Летнего сада (10:00 - 22:00). Здесь гости смогут познакомиться с историей старейшего сада Петербурга и увидеть театральный зарисовки, отрывки из спектаклей, исторические реконструкции танцев. Аллеи сада наполнятся звуками живой музыки в исполнении известных оркестров и музыкантов. На главной аллее запланирована ретроспективная выставка уникальных документов и изображений из собраний Русского музея. В честь дня рождения Летний сад будет украшен изящными цветочными и ландшафтными композициями.

Фото: Pixabay