Роструд: "Следующая рабочая неделя будет короткой"

В Роструде напомнили россиянам о следующей короткой праздничной неделе. Только вот отдыхать работники будут не три или четыре дня подряд, а только один день в середине недели. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на Роструд.
Выходной в середине недели связан с празднованием Дня России, который отмечается ежегодно 12 июня. Также 11 июня является предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на один час.
Таким образом, в июне у россиян будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник.
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Видео: Piter.TV
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