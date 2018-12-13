По Петербургу в честь Дня России проедут платформы цветов

Парад начнется в 14:00 от Садовой улицы и завершится на Дворцовой площади.

Петербург отпразднует День России масштабным шествием с цветами в центре города. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Фестиваль пройдет в Северной Столице 12 июня. По Невскому проспекту пройдут шесть больших шестиметровых, платформ с цветочными композициями, для подготовки которых привлекут специалистов из Голландии, Эстонии и других стран. Тянуть платформы по центральной улице города будут квадроциклы. В сопровождении цветочной платформы по Петербургу пройдут духовые оркестры, которые исполнят классическую музыку.

Парад начнется в 14:00 от Садовой улицы и завершится на Дворцовой площади. На главной площади Петербурга в День России состоится бал цветов. Там же выступят артисты Мариинского театра, Венской оперы, Большого театра.

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