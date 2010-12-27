В связи с празднованием Дня России в Петербурге изменится расписание электричек

11 и 12 июня изменится расписание пригородных поездов на Московском, Северном, Балтийском, Финляндском, Витебском направлениях Октябрьской железной дороги.

В связи с празднованием Дня России и переносом выходных дней изменится расписание пригородных поездов 11 и 12 июня на Московском, Северном, Балтийском, Финляндском, Витебском направлениях Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК.

Так 11 июня движение электричек будет осуществляться по графику пятницы, а 12 июня – по графику воскресенья.

Московское и Северное направления:

Витебское направление:

Дизель-электропоезда и рельсовые автобусы "Санкт-Петербург-Витебский – Новолисино – Рогавка – Новгород-на-Волхове, Новгород-на-Волхове – Луга, Новгоро-на-Волхове – Батецкая", "Батецкая – Санкт-Петербург-Витебский" и пригородные поезда "Оредеж – Дно" будут курсировать согласно календарным датам.

Балтийское направление:

Дизель-электропоезда Санкт-Петербург-Балтийский – Сланцы и Санкт-Петербург-Балтийский – Ивангород пойдут согласно календарным датам

Финляндское направление:

Назначается п. № 6514 Сосново – Девяткино.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге увеличится количество пригородных электричек.

Фото: Piter.tv