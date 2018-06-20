В Петербурге увеличится количество пригородных электричек

Из-за увеличения пассажиропотока изменения вступают в силу с 19 апреля.

Из-за сезонного увеличения пассажиропотока с 19 апреля увеличиваются размеры движения пригородных поездов на всех направлениях Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК.

То есть чуть больше, чем через неделю электрички продлят маршруты и начнут перевозить больше пассажиров.

Например, по пятницам продлится маршрут следования у электрички № 6539 из Петербурга до Кузнечного, а также у поездов в субботу и воскресенье до Петрокрепости, Ладожского озера и Приозерска. По субботам будет увеличен маршрут поездов до Сосново. Подробная информация размещена на официальном сайте.

Ранее на Piter.TV: Мужчина попал под электричку между Лигово и Горелово.

Фото: Piter.TV