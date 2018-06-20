Одним из главных мероприятий в этот день станет военный парад.

В пятницу, 19 апреля, в Петербурге утвердили программу мероприятий в городе ко Дню Победы. Об этом сообщают в администрации города.

Одним из главных мероприятий в этот день станет военный парад, в котором примут участие более 4 тыс. военнослужащих. Мероприятие начнется в 10:00 утра по Московскому времени.

Для размещения зрителей на Дворцовой площади будет установлен трибунный комплекс на 1320 человек, смотровая площадка-подиум на 2 тыс. человек и трибуна с пандусом для размещения инвалидов-колясочников до 100 человек. В качестве почетных гостей на парад приглашены 500 ветеранов Великой Отечественной войны отметила председатель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина

Известно, что в параде будет задействовано 100 единиц военной техники и 20 самолетов.

Сама программа берет свое начало еще 8 мая. Так, на Пискаревском мемориальном кладбище возложат венки, а вечером в концертном зале "Октябрьский" состоится праздничный концерт.

Напомним, что 9 мая состоится будет торжественный проезд ветеранов войны на ретроавтомобилях по Невскому проспекту. В 15:00 начнется шествие "Бессмертного полка".

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге ветераны получат выплаты к 75-летию Победы

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