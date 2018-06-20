На Дворцовой площади ЗВО провели первую репетицию к параду 9 мая

Пешие расчеты в первый раз отрепетировали построение к Дню Победы.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция военнослужащих ЗВО. Пешие парадные расчеты готовятся к проведению торжественного мероприятия в честь 74-ой годовщины Победы в ВОВ.

Отметим, что солдаты отрабатывали слаженность действий, чтобы во время церемонии не было неточностей. В рамках репетиции звучал оркестр, под который военные приветствовали командующего.

В общей сложности ЗВО организует пять репетиций. В следующий раз появление пеших расчетов заявлено на 24 апреля, а вот боевая и историческая техника приедет в центр Петербурга 26 и 30 апреля. Генеральный прогон запланирован на 7 мая.

Фото: Piter.tv