В небе над Петербургом прошла первая тренировка боевой авиации к параду 9 мая

В репетиции приняли участие 30 самолетов и вертолетов.

Днем в четверг, 29 апреля, в небе над Петербургом прошла тренировка воздушной части парада Победы экипажей авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО, передает пресс-служба ЗВО.

Так, 30 самолетов и вертолётов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения заметили над Дворцовой площадью. Летчики отрабатывали выдерживание равнения, заданных интервалов и скорости полёта.

Во главе торжественного строя летел транспортный вертолёт Ми-26, за ним следовали звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". Тренировку завершали сверхманёвренные истребители Су-35С, Су-34, а также МиГ-31.

Ранее мы писали, что в колонне по Дворцовой во время парада Победы пройдут 4674 человека.

Видео: Piter.TV