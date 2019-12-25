В колонне по Дворцовой во время парада Победы пройдут 4674 человека

Еще 200 человек будут задействованы в колонне техники.

Во время длительных майских выходных петербуржцы отметят не только Первомай, но и 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков рассказал, как пройдет парад на Дворцовой площади.

В колонне пройдут 4674 военнослужащих, еще 200 человек будут задействованы в колонне техники. По Дворцовой площади проедет 109 единиц техники, а над зрителями пролетят 30 летательных аппаратов.

Кочетков напомнил, что к участию в параде будут допущены только те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса или переболел.

Фото: Piter.tv