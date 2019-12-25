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В Петербурге от коронавируса привили более 250 ветеранов
Сегодня, 15:45
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smirenny

В Петербурге от коронавируса привили более 250 ветеранов

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Ветераны хотят участвовать в параде.

В пятницу, 23 апреля, в преддверии парада Победы от коронавируса привили более 250 участников Великой Отечественной войны, сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. 

Самому старшему участнику – 90 лет. Ветераны заявили, что хотят участвовать в параде, поэтому были обязаны поставить прививку. 

Шествие по Невскому проспекту на транспорте времен войны решили перенести. Также, по словам главы городского совета общественной организации ветеранов Василия Волобуева, количество горожан, вакцинировавшихся от коронавируса, повлияет на формат акции "Бессмертный полк".

Ранее мы писали, что в Петербурге с начала пандемии провели более 8 миллионов ПЦР-тестов.

Фото: Piter.TV

Теги: ветераны, коронавирус, прививка от коронавируса
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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