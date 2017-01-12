В "Левашово" провели репетицию парада к 9 Мая

Несмотря на место проведения, в репетиции не участвовала авиация.

В пятницу, 9 апреля, на базе аэродрома в Левашово прошла репетиция парада Победы, сообщили "Невские новости".

Несколько тысяч военных Западного военного округа, сотрудников МВД, Росгвардии и кадетов приняли участие. Отмечается, что репетиция не прошла идеально с первого раза, однако участники исправлялись на ходу. Тренировки будут продолжать до конца апреля. Военные маршировали в форме, в которой выйдут на парад. Также все были в масках, поскольку пандемия коронавируса еще не завершилась.

Тренерубются также участники 23-го военного оркестра.

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Фото: "Невские новости"