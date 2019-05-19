В Петербурге пройдет Международный транспортный фестиваль

Парад пройдет в конце мая и будет идти три дня.

С 20 по 22 мая в Петербурге пройдет II Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. Для горожан подготовили интересные мероприятия. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Фестиваль откроет межрегиональный конкурс профессионального мастерства водителей. На следующий день горожане и гости Петербурга смогут посетить выставку инновационного транспорта под открытым небом. Посетители увидят различные модели электробусов и грузовиков на альтернативном топливе.

В последний день пройдет крупнейший в России международный парад ретротранспорта. После парада раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые авто распахнут свои двери для всех желающих на Инженерной улице.

Ранее мы писали, что Александр Сокуров попросил главу "Ленфильма" провести "Артдокфест" на своей площадке.

Фото: vk.com/luxexpress