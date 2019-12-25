Челябинск стал культурной столицей России 2027 года

Культурную столицу страны выбирают каждый год из городов с населением свыше 200 тыс. человек.

В России выбрали культурную столицу 2027 года. В борьбе участвовали Челябинск, Новосибирск, Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск, пишет "ФедералПресс".

Культурную столицу страны выбирают каждый год из городов с населением свыше 200 тыс. человек. Победитель становится местом для проведения знаковых мероприятий всероссийского масштаба. С 15 апреля шло народное голосование, в котором лидировали Новосибирск, Челябинск и Вологда. По итоговым результатам работы и оценке экспертов титул культурной столицы достался Челябинску.

Все города-финалисты претендуют на победу. Но уже с первого этапа у нас сформировалась тройка лидеров, и основная схватка происходила между тремя обозначенными здесь городами. Вы не представляете, насколько сложно нам было принимать решения. Николай Новичков, председатель оргкомитета

