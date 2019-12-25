Челябинск вышел в финал голосования за Молодежную столицу РФ

Столица Южного Урала рассчитывает провести всероссийский съезд студенческих отрядов и готова предложить молодым людям более 400 площадок для работы, отдыха и творческого самовыражения, что создаёт отличные предпосылки для привлечения молодёжи.

Россияне получили возможность выбрать молодёжную столицу страны на следующий год, проголосовав за подходящий город. Сейчас в топ-3 претендентов на получение статуса центра молодёжной активности в 2026 году входит Челябинск, пишет "ФедералПресс".

Этот промышленный центр ассоциируется не только с металлургическим производством, но и с падением метеорита в окрестностях города в 2013 году, вызвавшем широкий общественный резонанс.

Столица Южного Урала рассчитывает провести всероссийский съезд студенческих отрядов и готова предложить молодым людям более 400 площадок для работы, отдыха и творческого самовыражения, что создаёт отличные предпосылки для привлечения молодёжи. Получение звания молодежной столицы обеспечит Челябинску перспективу запуска амбициозных инициатив и поддержки со стороны федеральной структуры "Росмолодёжь". Акция проводится на платформе "Госуслуги" до конца декабря включительно, однако пользователям запрещается голосовать за населенный пункт собственного региона проживания.

Министр молодежной политики Челябинской области Юрий Болдырев выразил уверенность, что победа даст толчок развитию новых значимых проектов, строительству Дома Молодёжи, проведению крупномасштабных мероприятий общероссийского масштаба, концертных выступлений и общественных форумов, приглашению талантливых экспертов и деятелей искусства.

Помимо Челябинска, конкурсные номинации на титул "Молодежная столица 2026" поддержали Вологду, Смоленск, Сыктывкар, Салехард и Томск. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров подчеркнул значимость голосования, называя его важным объединяющим моментом для всей страны.

Официально итоги конкурса станут известны 22 декабря 2025 года в Москве, в Национальном выставочном комплексе "Россия". Награду ежегодно присваивают победившим городам с 2022 года в рамках церемонии премии "Время молодых". Ранее обладателями престижного титула становились Нижний Новгород (2023 г.), Москва и Владивосток (2024 г.) и Омск с Пермью (2025 г.).

