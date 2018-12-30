В Петербурге подвели итоги четвертого конкурса недвижимости "Град Петра"

Победители получили награды за лучшие проекты в Петербурге.

Церемония награждения конкурса "Град Петра" прошла в Art Square Gallery на Итальянской улице. Конкурс, организованный "Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге", проводится с 2022 года в честь 350-летия Петра I. В 2025 году участники и эксперты оценивали объекты городского и загородного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает КП-Петербург.

В голосовании приняли участие читатели издания и специалисты в области архитектуры, строительства, девелопмента и экологии. В этом году премией были отмечены 14 проектов застройщиков, отличающихся качеством строительства и благоустройством прилегающей территории.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов отметил значимость строительной отрасли для экономики города и подчеркнул необходимость популяризации информации о ней. Генеральный директор "Комсомольской правды в Петербурге" Ирина Жеглова подчеркнула важность обратной связи с читателями и заявила о планах продолжать конкурс в последующие годы.

Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев отметил, что конкурс мотивирует застройщиков к более активной работе и улучшению городской среды. Победители получили памятные дипломы и статуэтки, символизирующие признание их заслуг в сфере недвижимости.

Фото: freepik