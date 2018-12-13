В Петербурге появилась "легальная стена" для граффити

Уличный художник установил стену для граффити у ТРЦ "Галерея".

Уличный художник Алексей Бурстон у стен ТРЦ "Галерея" установил легальную стену для граффити.

Леша Бурстон установил на улице стену собственного производства, где порисовал сам и пригласить рисовать всех желающих. Этой акцией он хотел "высмеять" законопроект о легализации рисования на стенах.

Этой акцией я постарался высмеять закон о легализации стен под рисование, который был принят депутатами в первом чтении уже три месяца назад. Я уверен, что если этот закон и будет принят, работать в наших реалиях нормально он не сможет из-за бюрократических проволочек, длительных согласований и множества правок эскизов комитетом. Алексей Бурстон

Также он сообщил, что его предыдущие "легальные стены" установленные на улицах Санкт-Петербурга сейчас находятся музее "Артмуза" в рамках выставки "Обратная Сторона".

Фото и видео: Instagram/ burstonelink