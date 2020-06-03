АР сообщило о пролете авиации над Вашингтоном по приказу Трампа

Трамп готов мобилизовать военнослужащих для ликвидации беспорядков в столице США.

Associated Press сообщило о пролете боевой авиации над Вашингтоном по приказу Дональда Трампа.По данным агентства новостей, глава США отдал приказ о пролете военной техники над столицей в понедельник 1 июня вечером. Американский лидер хотел продемонстрировать силу над протестующими, которые вышли на улицы из-за гибели чернокожего жителя Миннеаполиса по имени Джордж Флойд.

В Associated Press ссылаются на информацию, предоставленную двумя источниками в Пентагоне. Журналисты не рассказали, какое общее количество средств авиации и вид боевой техники был направлен в сторону Вашингтона. Операцию засняли местные жители. Они опубликовали в социальных сетях фотографии и видео вертолетов, которые низко нависали над зданиями. Толпа отказалась расходиться по домам несмотря на введенный комендантский час.

В AP считают, что во вторник 2 июня рядом с Вашингтоном на военные базы приземлились около 700 представителей 82-ой воздушно-десантной дивизии. Еще почти 1400 солдат будут готовы к мобилизации в течение часа.

Семья чернокожего американца Джорджа Флойда отреагировала на его смерть.

Видео: Youtube/USAonFire