Использование техники на такой высоте противоречит нормам безопасности.

Протесты в США начали разгонять военными вертолетами ФБР и армии США. Соответствующие видеоролики появились в сети.

Место действия — Вашингтон. На кадрах видно, как авиатехника зависает на минимальной высоте над массами людей, чтобы разогнать их шумом и мощным потоком воздуха.

Практика успехом не увенчалась — большинство людей так и остались на своих местах.

На видео запечатлены американские вертолёты UH-72 Lakota и UH-60 Black Hawk — один из них, видимо, принадлежит ФБР.

Комментаторы уже отметили, что использование техники на такой высоте противоречит нормам безопасности, так как в случае отказа вертолёт бы молниеносно упал в толпу.

Ранее Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города.

Видео: Twitter / Daniella Cheslow