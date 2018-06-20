В Петербурге ветераны получат выплаты к 75-летию Победы

О том, какова будет сумма этих выплат пока не уточняется.

В пятницу, 19 апреля, стало известно о том, что ветераны Петербурга получат выплаты к 75-летию Победы. Об этом информирует ТАСС.

Так, в администрации Северной столицы заявили о намерении подготовить решение о единовременной выплате всем ветеранам, как это было сделано на 75-летие снятия блокады Ленинграда к 2020 году.

О том, какова будет сумма этих выплат пока не уточняется.

Напомним, что ранее к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады около 400 тысяч ветеранов получили выплаты. Так, средняя сумма таких выплат составила - 7 тысяч рублей. Кроме того, абсолютно все блокадники получили памятные знаки "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Стоит отметить, что в бюджете на эти цели выделили 1,7 млрд рублей.

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