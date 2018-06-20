Специалисты уверены, что они вредят экологии города.

В Петербурге запретили запускать в небо воздушные шарики. Соответствующее постановление ввел Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Согласно постановлению, в городе нельзя массово и бесконтрольно запускать воздушные шары, змеев, хлопушки, светошары, водные и небесные (китайские) фонари в период масштабных мероприятий.

Специалисты отмечают, что весь этот "мусор" загрязняет окружающую среду. Воздушные шары представляют опасность для птиц и млекопитающих. Животные могут запутаться в нитках или проглотить остатки предметов веселья.

В качестве альтернативы предлагается проводить игры и флешмобы, высаживать деревья или писать письма в будущее.

Ранее мы писали, что в первую неделю апреля из города вывезли 2,42 тонны ртутьсодержащих отходов.

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