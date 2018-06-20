Сотрудники СПб ГУП "Экострой" 37 раз выезжали на места загрязнений.

В первую неделю апреля из города вывезли 2,42 тонны ртутьсодержащих отходов. Об этом сообщает Комитет по природопользованию.

Как оказалось, такой уровень ртути был обнаружен возле домов № 61, 67 и 73 по улице Седова. В данный момент Сотрудники предприятия продолжают ликвидировать последствия ЧП.

Кроме того, сотрудники СПб ГУП "Экострой" 37 раз выезжали на места загрязнений. Эксперты устранили 5,8 тонны нефтесодержащих отходов и один источник ионизирующего излучения.

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Фото:Комитет по природопользованию