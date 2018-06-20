В параде на Дворцовой примут участие 30 единиц авиационной техники

Самолеты и вертолеты оттачивают свое мастерство в аэропортах базирования.

В день Победы в Великой Отечественной войне в военном параде на Дворцовой площади примут участие более 30 единиц авиационной техники. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Над Петербургом пролетят ударные вертолеты Ми-24 и Ми-35, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26.

Петербуржцы смогут увидеть массовый двухдвигательный многоцелевой вертолет Ми-8, сверхманевренные истребители поколения 4+ Су-30СМ, истребители-перехватчики МиГ-31, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35, тактические разведчики Су-24МР.

Самолеты и вертолеты оттачивают свое мастерство в аэропортах базирования.

Ранее на Piter.TV: На аэродроме Левашово пройдёт первая репетиция военного парада ко Дню Победы.

​​​​​​​Фото: Минобороны/ ВК