На аэродроме Левашово пройдёт первая репетиция военного парада ко Дню Победы

Пока что без военной техники.

На КПП аэродрома Левашово 11 апреля состоится первая репетиция Парада Победы. Строем пройдут военнослужащие Санкт-Петербургского территориального гарнизона в 10:30. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Данная репетиция будет являться частью подготовки к параду к 740летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции, парад пройдет 9 мая на Дворцовой площади. Пока что в репетициях не участвует военная техника. На главном мероприятии в мае будут задействованы сто единиц техники.

Ранее, 5 апреля, на Дворцовой площади уже репетировал военный оркестр.

Фото: Piter.TV