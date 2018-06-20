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На аэродроме Левашово пройдёт первая репетиция военного парада ко Дню Победы
Сегодня, 8:59
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nastya960

На аэродроме Левашово пройдёт первая репетиция военного парада ко Дню Победы

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Пока что без военной техники.

На КПП аэродрома Левашово 11 апреля состоится первая репетиция Парада Победы. Строем пройдут военнослужащие Санкт-Петербургского территориального гарнизона в 10:30. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Данная репетиция будет являться частью подготовки к параду к 740летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции, парад пройдет 9 мая на Дворцовой площади. Пока что в репетициях не участвует военная техника. На главном мероприятии в мае будут задействованы сто единиц техники.

Ранее, 5 апреля, на Дворцовой площади уже репетировал военный оркестр.

Фото: Piter.TV

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Теги: аэродром, день победы, левашово, парад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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