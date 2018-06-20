Военный оркестр на Дворцовой начал репетиции к Дню Победы

Музыканты неделю будут радовать прохожих композициями.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялась первая репетиция оркестра, который будет участвовать в торжественном мероприятии, приуроченному к памяти Победы в ВОВ. Накануне вечером более 350 музыкантов из военных гарнизонов города сыграли композиции, которые прозвучат во время 74-ого парада ко Дню Победы.

Отметим, что представители ЗВО в течение недели будут тренироваться на главной площади города. По словам начальника военно-оркестровой службы Сергея Вовка, в репертуаре музыкантов около 40 мелодий. Вместе с чистым исполнением, оркестр готовят к показу строевых приемов и отработке слаженности сводного подразделения.

Фото: Piter.tv