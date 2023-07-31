В Петербурге состоялась первая репетиция парада ко Дню ВМФ

Вводили запрет на движение по четырем мостам.

В ночь на 16 июля в Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню военно-морского флота (ВМФ), который состоится 28 июля. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Напомним, в связи с проведением мероприятия до 06:15 было запрещено движение по четырем мостам: Литейному, Троицкому, Дворцовому и Благовещенскому. Следующая репетиция парада запланирована на ночь с 17 на 18 июля.

Также из-за подготовки ко Дню ВМФ ограничат движение транспорта 18, 21, 23 и 25 июля. Подробнее – в нашем материале.

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)