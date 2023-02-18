В период подготовки ко Дню ВМФ в Петербурге ограничат движение транспорта

В частности, закроют проезд по четырем мостам 16 и 18 июля.

В Петербурге стартует подготовка к празднованию Дня военно-морского флота (ВМФ) 28 июля. В связи с проведением репетиций парада 12, 16, 18, 21, 23 и 25 июля вводятся временные ограничения в движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 10 июля.

Запрет на движение будет действовать 12 июля – с 19:00 до 22:00, 16 июля – с 19:00 до 23:00, 18 июля – с 19:00 до 23:00 и 23 июля – с 09:00 до 14:00 на Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и в Адмиралтейском проезде.

Кроме того, 16 и 18 июля в утренние часы до 06:15 не получится проехать по Литейному, Троицкому, Дворцовому и Благовещенскому мостам. Подробнее о всех ограничениях в движении транспорта – на схемах и на сайте комитета по транспорту Петербурга.

Информация о вводимых ограничениях в связи с проведением Главного военно-морского парада будет дополняться. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Шушарах ограничат проезд по Витебскому проспекту.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга