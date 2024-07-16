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В связи с репетицией парада Победы в Петербурге наземный транспорт изменит маршруты
Сегодня, 15:31
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В связи с репетицией парада Победы в Петербурге наземный транспорт изменит маршруты

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Изменения будут действовать с 14:00 до 18:30 30 апреля и в это же время 3 мая.

В Петербурге в связи с проведением репетиций парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вносятся изменения в работу маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в ГКУ "Организатор перевозок". 

Свернут с привычного пути автобусы №№2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусы №№1, 7, 10, 11, 17. Изменения будут действовать с 14:00 до 18:30 30 апреля и в это же время 3 мая. 

Вся информация об изменениях движения маршрутов доступна на сайте "Организатора перевозок"

Ранее мы рассказывали о том, что на Дворцовой площади 9 мая выставят более 100 единиц подлинной исторической техники. Все экспонаты можно будет не только рассмотреть, но и потрогать руками.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"

Теги: наземный транспорт, репетиция парада
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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