  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В комтрансе после закрытия "Парка Победы" рассказали, какой транспорт ходит от станции
Сегодня, 13:08
121
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В комтрансе после закрытия "Парка Победы" рассказали, какой транспорт ходит от станции

0 0

Работы пройдут до 2027 года.

В комитете по транспорту Петербурга напомнили о том, что станция метро "Парк Победы" закрыта на реконструкцию с 29 июня. По случаю в будние дни ведомство усилило движение наземного общественного транспорта. 

От "Парка Победы" до "Электросилы" можно доехать на автобусах №№3, 26, 50, 226, 263, 281или трамваях №№29, 29В, а до "Московской" – на автобусах №№3, 26, 50, 226, 263, 281 и трамваях №№29, 29В, 45. 

Работы продлятся до 2027 года.

Ранее на Piter.TV: капремонт эскалатора на "Комендантском проспекте" ограничит вход до 29 августа. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: наземный транспорт, парк победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии