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Капремонт эскалатора на "Комендантском проспекте" ограничит вход до 29 августа
Сегодня, 10:59
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Капремонт эскалатора на "Комендантском проспекте" ограничит вход до 29 августа

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По рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен.

На станции метро "Комендантский проспект" пройдет капитальный ремонт эскалатора. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Так, с 30 июня по 29 августа по рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен. 

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Ранее на Piter.TV: станцию метро "Парк Победы" закрыли на реконструкцию 29 июня. 

Фото: Piter.TV

Теги: комендантский проспект, ремонт эскалатора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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