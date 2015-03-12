Капремонт эскалатора на "Комендантском проспекте" ограничит вход до 29 августа

На станции метро "Комендантский проспект" пройдет капитальный ремонт эскалатора. Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".
Так, с 30 июня по 29 августа по рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен.
При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока.
Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"
Ранее на Piter.TV: станцию метро "Парк Победы" закрыли на реконструкцию 29 июня.
Фото: Piter.TV
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